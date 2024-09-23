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Китайцы в 2025 году выпустят Ultra-камерофон на базе Snapdragon 8 Gen 4

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Инсайдер Digital Chat Station сообщил о предстоящем Ultra-флагмане на чипе Snapdragon 8 Gen 4 с впечатляющей конфигурацией камер 50+50+50+200 Мп.

200-Мп сенсор будет использоваться в перископическом модуле, а также в комплекте с телевиком с плавающей линзой и основной камерой с фиксированной большой диафрагмой.

Это может указывать на Vivo X200 Ultra, так как в Xiaomi 13 Ultra и 14 Ultra применяется переменная диафрагма. Однако Xiaomi может отказаться от этой функции в пользу других улучшений, что делает возможным, что речь идёт о Xiaomi 15 Ultra.

Также инсайдер упомянул, что ёмкость аккумулятора может превышать 6000 мАч.

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