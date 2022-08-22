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Китайцы представили небольшой защищенный смартфон с названием KingKong за 110$

Автор На чтение 1 мин Просмотров 117 Опубликовано

Защищенный компактный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro стал доступен для покупки по цене 110 долларов.
Аппарат ничем не примечательный в сравнении с подобными устройствами, за исключением своих размеров, ведь он очень компактный.

Его диагональ экрана составляет 4 дюйма, а сам смартфон без труда помещается в ладошку. В основе Cubot KingKong Mini2 Pro лежит процессор MediaTek MT6762, который дополнен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Также есть поддержка карт памяти формата microSD объёмом до 128 ГБ.

На тыльной стороне установлена 13 Мп камера, а с лицевой стороны 5 Мп сенсор. В устройстве 4-дюймовый экран получил разрешение qHD+.

Под «капотом» защищенного компактного KingKong Mini2 Pro находится аккумулятор на 3000 мАч, модули GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, а также Wi-Fi и Bluetooth. Работает аппарат под управлением Android 11.

Cubot Cubot KingKong Mini2 Pro
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