Китайский стартап представил гаджет для анализа мочи, он крепится внутри унитаза

Китайский стартап Shanmu разработал гаджет под названием S1, который крепится внутри унитаза и автоматически анализирует мочу для выявления заболеваний.

Устройство размером с iPhone использует цифровые микрофлюидные чипсеты и искусственный интеллект, чтобы проводить анализ всего за 10 минут, отправляя результаты на телефон пользователя.

S1 способен считывать десять показателей здоровья, включая уровень сахара, креатинина, белка и pH, что помогает оценить работу почек и печени, а также выявить воспалительные процессы. Устройство имеет водонепроницаемость по стандарту IPX7 и специальное покрытие, защищающее от загрязнений.

Аккумулятора S1 хватает на два месяца, а внутренние расходные материалы можно заменять каждые шесть месяцев. Гаджет может отслеживать здоровье всей семьи, предоставляя информацию и рекомендации в мобильном приложении. Цена устройства и информация о возможной подписке пока не объявлены, но ожидается, что детали появятся на выставке CES 2025 в январе.