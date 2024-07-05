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Китайский регулятор раскрыл дизайн и характеристики Samsung Galaxy Watch7 и Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Новые Samsung Galaxy Watch7 и Ultra будут представлены уже 10 июля, а накануне их дебюта в китайской базе TAF появились изображения и некоторые характеристики новинок.

Китайский регулятор раскрыл дизайн и характеристики Samsung Galaxy Watch7 и Ultra

Выяснилось, что Galaxy Watch7 сохранят свой классический дизайн и будут доступны в версии с eSIM, что позволит использовать часы независимо от телефона. Ожидается, что аккумулятор емкостью 417 мАч обеспечит достаточное время работы устройства.

Что касается модели Ultra, она будет иметь круглый дисплей, вписанный в квадратный корпус. На изображениях видно, что ремешок будет ярко-оранжевого цвета, добавляя яркости и стиля часам.

Китайский регулятор раскрыл дизайн и характеристики Samsung Galaxy Watch7 и Ultra

Интересно отметить, что модель Ultra будет оснащена более емкой батареей — 590 мАч.

В моделях установят процессор Exynos W1000 и будет доступна прошивка OneUI watch 6.0. Что касается неофициальной информации, что Ultra-версии приписывают защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

 

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