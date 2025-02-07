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Китайский DeepSeek ограничивает доступ к API из-за нехватки серверных мощностей

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Китайский стартап DeepSeek, который произвел фурор в Кремниевой долине своей моделью ИИ R1, приостановил доступ к своему API из-за нехватки серверных ресурсов.

На сайте компании сообщается о запрете на пополнение API-кредитов, чтобы избежать негативных последствий для своих услуг. При этом существующие кредиты пользователей останутся активными.

Компания также объявила, что с 8 февраля прекратятся скидки на использование своей ИИ-модели. После этого доступ к чат-боту будет стоить 2 юаня ($0,27) за 1 млн входящих токенов и 8 юаней ($1,10) за 1 млн исходящих токенов. В будущем тарифы вырастут до 4 юаней ($0,55) и 16 юаней ($2,19) соответственно.

Спрос на услуги DeepSeek возрос после запуска чат-бота AI Assistant, который, по утверждениям компании, способен конкурировать с ChatGPT.

В США возникли сомнения относительно источников финансирования DeepSeek, и американские чиновники проверяют, не были ли использованы схемы обхода экспортных ограничений для приобретения ИИ-ускорителей Nvidia.

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