Китайский бренд готовит новый компактный смартфон с Snapdragon 888

Скоро на рынке смартфонов появится новый компактный аппарат, в котором предложат процессор Snapdragon 888.

О выходе новинки сообщил инсайдер Digital Chat Station, который не может сказать о какой конкретно компании идет речь.

При этом он узнал подробности о смартфоне, который должен дебютировать в ближайшие месяцы. По информации источника, новинка уже существует в качестве прототипа. В ней установлен Snapdragon 888, память LPDDR5 и UFS 3.1.

Еще упоминается об экране 5,9 дюйма, выполненном по технологии AMOLED с разрешением 2400 х 1080 точек и частотой 120 Гц.

Работать аппарат будет под управлением Android 11, а за его автономную работу ответит аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.

Что касается камер, то сообщается о наличии главного модуля в основной камере на 64 Мп.