Китайские учёные протестировали систему подавления спутникового интернета Starlink

Специалисты Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института успешно испытали технологию, способную блокировать спутниковый интернет на большой территории. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В ходе моделирования рассматривался сценарий, при котором Народно-освободительная армия Китая должна лишить противника связи Starlink на участке, сопоставимом с Тайванем. Исследователям удалось заглушить сигнал, однако для этого потребовалось значительное количество оборудования.

По данным учёных, главная сложность заключается в динамически меняющейся структуре покрытия Starlink и аналогичных сетей. Чтобы создать эффективный контур радиоэлектронного подавления, требуется до 2000 беспилотников, оснащённых синхронизированными глушилками. Они могут размещаться на дронах, аэростатах или самолётах, формируя над территорией противника электромагнитный «щит».

В идеальных условиях для блокировки спутникового интернета на Тайване достаточно около 935 таких устройств. При использовании более дешёвого оборудования количество дронов может увеличиться до 2000.