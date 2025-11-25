Китайские производители ведут разработку складных флагманов к выходу iPhone Fold

Китайские гиганты смартфонного рынка — Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei и Honor — в 2026 году сосредоточат усилия на выпуске крупных складных устройств. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

В первой половине года компании планируют обновлять привычные прямоугольные модели, а к лету на рынок выйдут более крупные складные смартфоны. Ожидается как минимум три флагмана, которые будут позиционироваться как прямые конкуренты ещё неанонсированного iPhone Fold.

Разработка компактных складных телефонов в формате «раскладушка» замедляется, а интерес рынка к таким моделям остаётся невысоким, отметил инсайдер. Основной тренд 2026 года — именно крупные складные флагманы, и китайская «большая пятёрка» рассчитывает занять лидирующие позиции ещё до появления первого складного iPhone.

Digital Chat Station ранее первым раскрыл характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также сообщил, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.