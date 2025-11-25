Главная » Новости

Китайские производители ведут разработку складных флагманов к выходу iPhone Fold

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Китайские гиганты смартфонного рынка — Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei и Honor — в 2026 году сосредоточат усилия на выпуске крупных складных устройств. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

В первой половине года компании планируют обновлять привычные прямоугольные модели, а к лету на рынок выйдут более крупные складные смартфоны. Ожидается как минимум три флагмана, которые будут позиционироваться как прямые конкуренты ещё неанонсированного iPhone Fold.

Разработка компактных складных телефонов в формате «раскладушка» замедляется, а интерес рынка к таким моделям остаётся невысоким, отметил инсайдер. Основной тренд 2026 года — именно крупные складные флагманы, и китайская «большая пятёрка» рассчитывает занять лидирующие позиции ещё до появления первого складного iPhone.

Digital Chat Station ранее первым раскрыл характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также сообщил, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.