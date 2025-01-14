Китайские бренды продолжат выпуск складных смартфонов в 2025 году

Несмотря на ранее возникшие слухи о том, что некоторые производители могут отказаться от складных телефонов, новая информация подтверждает, что этого не произойдёт. Пять крупнейших китайских брендов планируют выпустить новые складные смартфоны в этом году.

В 2024 году китайские производители значительно изменили рынок складных устройств, представив такие модели, как Honor Magic V3, Xiaomi MIX Fold 4 и Huawei Mate XT Ultimate.

Эта тенденция продолжится и в 2025 году, так как ожидается, что Oppo, Honor, Vivo и Huawei выпустят новые складные телефоны.

Oppo, вероятно, первой представит Find N5, также известный как OnePlus Open 2. Honor анонсирует Magic V4, Vivo выпустит X Fold 4, а Huawei представит Mate X7.

Хотя в первоначальном сообщении не упоминалась Xiaomi, инсайдеры добавили, что и этот бренд также планирует расширить линейку складных смартфонов.

Ожидается, что MIX Fold 5 может выйти позже в этом году, так как Xiaomi не пропускала ни одного года с момента анонса своего первого складного устройства в 2021 году.

Кроме того, китайские бренды также представят три новых складных телефона-раскладушки: Huawei Pocket 3, Xiaomi MIX Flip 2 с обновлённым аккумулятором и Honor Magic V Flip 2.