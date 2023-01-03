Китайская Xiaomi представила новый планшет за 600 рублей с автономностью на 1 год

Новинкой является графический планшет с двумя особенностями.
Китайская компания выпустила новый недорогой планшет, который получил ценник 600 рублей в эквиваленте и название Mijia LCD Blackboard. Экран получил диагональ 10 дюймов.
Это ЖК-дисплей без подсветки, что позволяет ему почти не потреблять энергии и к тому же он не слепит глаза. Также особенностью становится стилус в комплекте, который улавливает силу нажатия.
Что касается автономности, то потреблении энергии происходит в момент, когда пользователь очищает дисплей от записей или рисунков.
В результате батарея может обеспечить автономность на 1 год, если в день очищать экран около 100 раз. Недостатком является разноцветный экран, то есть цвет пользователь выбрать не сможет, а сами записи имеют градиентную расцветку.
В Китае этот планшет уже доступен для покупки. Его появление ожидается и в России, но чуть позже.