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Китайская Xiaomi представила новый планшет за 600 рублей с автономностью на 1 год

Автор На чтение 1 мин Просмотров 203 Опубликовано

Новинкой является графический планшет с двумя особенностями.

Китайская компания выпустила новый недорогой планшет, который получил ценник 600 рублей в эквиваленте и название Mijia LCD Blackboard. Экран получил диагональ 10 дюймов.

Это ЖК-дисплей без подсветки, что позволяет ему почти не потреблять энергии и к тому же он не слепит глаза. Также особенностью становится стилус в комплекте, который улавливает силу нажатия.

Что касается автономности, то потреблении энергии происходит в момент, когда пользователь очищает дисплей от записей или рисунков.

Китайская Xiaomi представила новый планшет за 600 рублей с автономностью на 1 год

В результате батарея может обеспечить автономность на 1 год, если в день очищать экран около 100 раз. Недостатком является разноцветный экран, то есть цвет пользователь выбрать не сможет, а сами записи имеют градиентную расцветку.

В Китае этот планшет уже доступен для покупки. Его появление ожидается и в России, но чуть позже.

Китайская Xiaomi представила новый планшет за 600 рублей с автономностью на 1 год

 

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