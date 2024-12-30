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Китайская компания представила мощный твердотельный накопитель Zhitai TiPro9000

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Китайские компании продолжают уменьшать зависимость от зарубежных производителей полупроводников.

Китайская компания представила мощный твердотельный накопитель Zhitai TiPro9000

Новый твердотельный накопитель Zhitai TiPro9000, ёмкостью 2 ТБ, продемонстрировал отличные результаты, сравнимые с лучшими аналогами PCIe 5.0 x4.

Внутри Zhitai TiPro9000 находятся два чипа YMTC 3D TLC NAND пятого поколения и 2 ГБ кэш-памяти LPDDR4X. Контроллером служит Silicon Motion SM2508.

В тестах накопитель показал скорость последовательного чтения до 14 526,95 МБ/с и записи до 13 869,24 МБ/с, хотя эти показатели держатся лишь 24 секунды, после чего скорость снижается.

Производитель обещает высокую долговечность накопителя, гарантируя 1,5 миллиона часов работы и возможность перезаписи до 1200 ТБ информации.

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