Китайская компания представила мощный твердотельный накопитель Zhitai TiPro9000

Китайские компании продолжают уменьшать зависимость от зарубежных производителей полупроводников.

Новый твердотельный накопитель Zhitai TiPro9000, ёмкостью 2 ТБ, продемонстрировал отличные результаты, сравнимые с лучшими аналогами PCIe 5.0 x4.

Внутри Zhitai TiPro9000 находятся два чипа YMTC 3D TLC NAND пятого поколения и 2 ГБ кэш-памяти LPDDR4X. Контроллером служит Silicon Motion SM2508.

В тестах накопитель показал скорость последовательного чтения до 14 526,95 МБ/с и записи до 13 869,24 МБ/с, хотя эти показатели держатся лишь 24 секунды, после чего скорость снижается.

Производитель обещает высокую долговечность накопителя, гарантируя 1,5 миллиона часов работы и возможность перезаписи до 1200 ТБ информации.