Китайская компания EUVIC Optics получила около 50 миллионов юаней инвестиций для совершенствования технологии производства современных микросхем. Ведущим инвестором выступил сингапурский фонд Vertex Ventures.

По словам руководства компании, инженерам уже удалось изготовить экспериментальный источник экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 13,5 нанометра. Разработчики намерены применять твердотельные лазеры и зеркала, состоящие из отдельных отражающих элементов.

Для защиты оптики от загрязнения частицами олова предложено использовать водород и покрытие из углеродных нанотрубок. Экспериментальное оборудование уже может применяться при исследовании дефектов микросхем и разработке светочувствительных материалов. Однако до появления полноценного серийного литографического оборудования компании предстоит решить ряд инженерных задач.