Китайская Chuwi представила ноутбук на Intel Core i3 за 500 долларов

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.97 EUR/RUB: 81.25 BTC/USD: 8756.9

22 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Китайская Chuwi представила ноутбук на Intel Core i3 за 500 долларов

21.07.2020 22:35

Chuwi представила новый компактный ноутбук по привлекательной цене. Новинка основана на решении от компании Intel.

Модель CoreBook Pro создана на платформе Core i3-6157U. Этот чип был выпущен еще в 2016 году, но его даже сейчас хватит для всех основных офисных задач.

Китайская Chuwi представила ноутбук на Intel Core i3 за 500 долларов

К тому же ноутбук оснащен 13,2-дюймовым экраном с разрешением 2160х1440 пикселей. Сам по себе ноутбук очень компактный, и у него имеются узкие рамки вокруг экрана, а корпус выполнен из металла.

CoreBook Pro предлагается с 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 256 ГБ. В новинке доступны порты USB Type-C, USB Type-A, слот microSD и 3,5 мм разъем для наушников.

Ноутбук предлагается с лицензионной Windows 10. В период проведения акции стоимость CoreBook Pro составляет 499 долларов.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги