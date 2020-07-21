Китайская Chuwi представила ноутбук на Intel Core i3 за 500 долларов

Chuwi представила новый компактный ноутбук по привлекательной цене. Новинка основана на решении от компании Intel.

Модель CoreBook Pro создана на платформе Core i3-6157U. Этот чип был выпущен еще в 2016 году, но его даже сейчас хватит для всех основных офисных задач.

К тому же ноутбук оснащен 13,2-дюймовым экраном с разрешением 2160х1440 пикселей. Сам по себе ноутбук очень компактный, и у него имеются узкие рамки вокруг экрана, а корпус выполнен из металла.

CoreBook Pro предлагается с 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 256 ГБ. В новинке доступны порты USB Type-C, USB Type-A, слот microSD и 3,5 мм разъем для наушников.

Ноутбук предлагается с лицензионной Windows 10. В период проведения акции стоимость CoreBook Pro составляет 499 долларов.