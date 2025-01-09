Китай запустил третий этап своего инвестиционного фонда для полупроводников

Китай начал распределение средств из третьего этапа своего «Большого фонда», направленного на развитие полупроводниковой отрасли.

Этот пакет финансирования составляет 344 миллиарда юаней (примерно 47 миллиардов долларов) и предназначен для поддержки производителей микрочипов в условиях ограниченного доступа к технологиям ведущих компаний, таких как ASML и Applied Materials.

Управление фондом началось 31 декабря 2024 года, и, как и в предыдущих этапах, его контролирует компания Huaxin Investment Management. На первом этапе планируется инвестировать 93 миллиарда юаней (около 12,7 миллиарда долларов) в компании, которые производят материалы и оборудование для полупроводников.

Хотя сумма значительная, она может не хватить, чтобы догнать мировых лидеров. С момента запуска фонда в 2014 году было привлечено сотни миллиардов долларов.

Санкции США негативно повлияли на работу многих китайских компаний в этой сфере, но эксперты отмечают, что Китай продолжает развивать свою экосистему и увеличивать инвестиции, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

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