Китай запустил первый в мире подводный дата-центр

Китай запустил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных. Комплекс разместили у побережья шанхайской особой зоны Линьган. Об этом сообщает издание Toms Hardware.

Подводный дата-центр находится на глубине около 35 метров и включает почти 2 тысячи серверов, в том числе оборудование для задач искусственного интеллекта, сетей 5G и обработки больших данных.

Проект стоимостью 226 миллионов долларов официально стартовал в июне 2025 года. Строительство завершили в октябре, а после серии испытаний в феврале объект перевели в полноценную коммерческую эксплуатацию.

Одной из ключевых особенностей комплекса стало использование морской воды для охлаждения серверов. Благодаря температуре воды около 15 градусов дата-центр существенно снижает затраты на охлаждение, которые у наземных объектов могут достигать 40% энергопотребления.

Комплекс также подключён к морскому ветропарку мощностью 200 мегаватт. Более 95% электроэнергии дата-центр получает из возобновляемых источников.

На этапе пилотной эксплуатации мощность объекта составляет 2,3 мегаватта. После полного запуска она должна вырасти до 24 мегаватт. Разработчики рассчитывают, что комплекс позволит ежегодно экономить около 61 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Создатели проекта заявили, что объединение морской ветроэнергетики и подводных вычислительных мощностей открывает новые возможности для развития ИТ-инфраструктуры. В дальнейшем в Китае рассматривают возможность расширения сети подобных объектов.