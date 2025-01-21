Китай запускает субсидии ради увеличения продаж смартфонов

Китай объявил о новой программе субсидирования, которая начнёт действовать с 20 января 2025 года. Она направлена на стимулирование потребительских покупок цифровых товаров, таких как смартфоны, планшеты и смарт-часы.

В рамках этой схемы устройства, стоимостью до 6000 юаней (820 долларов США), будут получать субсидию в размере 15% от цены после применения скидки.

Каждый покупатель сможет получить до 500 юаней (68 долларов) на один товар, но в каждой категории будет доступна только одна субсидированная единица.

Ожидается, что эта инициатива увеличит продажи в секторе цифровых продуктов и повысит доверие потребителей, побуждая их делать большие покупки.

В преддверии субсидий производители уже начали корректировать свои цены. Например, цена на iPhone 16 Plus снизилась с 6999 юаней (956 долларов) до 5999 юаней (820 долларов), что позволяет ему участвовать в программе.

Версия iPhone 16 с 128 ГБ памяти может стоить около 4900 юаней (683 доллара), а после субсидии — примерно 4400 юаней (615 долларов).

Компания Xiaomi также активно участвует в новой схеме. Модели Redmi Turbo 4 и K80 теперь предлагаются по цене 1699 юаней (232 доллара) после субсидий.

Например, Redmi K80 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, который раньше стоил 4799 юаней (656 долларов), теперь можно купить за 4299 юаней (588 долларов).

Источник: gizmochina