Китай впервые выполнил спутниковый звонок со смартфона

В Китае впервые успешно осуществили спутниковый звонок с использованием обычного смартфона. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на компанию Yuanxin Satellite, которая провела испытание с применением спутниковой группировки Spacesail.

По данным компании, во время тестирования была обеспечена непрерывная и стабильная связь. Это позволило передавать голосовые сообщения высокого качества через спутниковую сеть без использования специализированного оборудования.

Как уточняет агентство, на 5 июня в состав группировки Spacesail входило 200 спутников. Именно эта система была задействована для проведения первого подобного звонка на территории Китайской Народной Республики.

Ранее «Синьхуа» сообщало о запуске спутников связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02 на околоземную орбиту. Их вывела ракета Zhuque-2E Y6.

Кроме того, в феврале издание SpaceNews информировало, что китайский оператор Spacesail, владеющий спутниками Qianfan, заключил соглашение с малайзийской компанией Measat. Документ предусматривает предоставление услуг спутникового интернета. Спутниковая группировка Qianfan рассматривается экспертами как один из возможных конкурентов американской системы Starlink.