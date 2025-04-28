Китай ведет разработку космического грузовика Qingzhou для орбитальных миссий

На аэрокосмической выставке в Шанхае, приуроченной ко Дню космонавтики Китая, был представлен макет нового китайского грузового космического корабля Qingzhou («Цинчжоу») в натуральную величину. Аппарат предназначен для снабжения орбитальных станций, прежде всего китайской национальной станции «Тяньгун».

Разработкой корабля занимается Академия инноваций для микроспутников Китайской академии наук. Как сообщил главный конструктор проекта Чан Лян, проектирование корабля и разработка программного обеспечения для начальных испытаний уже завершены, производство подсистем и компонентов идет полным ходом. Первый полет «Цинчжоу» запланирован на 2025 год.

Корабль Qingzhou выполнен по интегрированной однокапсульной схеме, имеет грузовой объём 27 кубических метров и способен перевозить до 2 тонн полезной нагрузки. Он оснащён четырёхъярусной системой стеллажей с 40 специализированными отсеками для размещения научного оборудования и предметов первой необходимости для космонавтов. Также предусмотрена возможность транспортировки до 300 литров продукции, требующей соблюдения условий холодной цепи.

По словам руководителя проекта Шу Жуна, Qingzhou отличает высокая надежность, маневренность, низкая стоимость эксплуатации и интеллектуальная система управления, разработанная с учётом потребностей экипажа.

Кроме основной задачи по снабжению станции «Тяньгун», в будущем Qingzhou будет использоваться для доставки коммерческих грузов на орбиту. Первый полет космического грузовика планируется осуществить с помощью многоразовой ракеты Lijian-2, разработанной компанией CAS Space.