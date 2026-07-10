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Китай успешно испытал свою первую многоразовую ракету

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Ракета Long March 10B успешно стартовала с космодрома на острове Хайнань в 12:15 по местному времени. Как сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ Китая, спустя шесть минут после отделения первой ступени ее ускорительный блок вернулся на Землю и совершил вертикальную посадку на плавучую платформу.

Практически идеальное вертикальное приземление удалось обеспечить благодаря системе посадочных тросов, натянутых по периметру платформы. Следующим этапом разработчики называют создание полностью автономной системы посадки — по имеющимся данным, над этой задачей в Китае одновременно работают несколько десятков конкурирующих команд.

Двухступенчатая ракета Long March 10B способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 16 тонн груза, что сопоставимо с возможностями ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Эксперты отмечают, что успешное испытание может обозначить появление серьезного конкурента для SpaceX и является значимым событием для китайской космонавтики.

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