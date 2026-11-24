Китай определил последовательность испытаний космической техники в рамках подготовки к первой пилотируемой высадке на Луну. До отправки экипажа планируется провести три беспилотные миссии.

В 2028 году предполагается испытать посадочный аппарат Lanyue, который должен самостоятельно опуститься на поверхность естественного спутника Земли и совершить обратный взлёт.

В 2029 году состоится комплексная репетиция экспедиции с использованием двух ракет Chang Zheng 10. Специалисты намерены отработать стыковку аппаратов на лунной орбите, посадку и возвращение космического корабля Mengzhou к Земле.

Первую пилотируемую высадку Китай рассчитывает осуществить до 2030 года. Два участника экспедиции смогут провести на лунной поверхности около трёх суток. Для их передвижения предусмотрен специальный двухместный луноход Tansuo.