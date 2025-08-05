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Китай протестировал 6G: скорость передачи данных достигла 280 Гбит/с

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Китай протестировал 6G: скорость передачи данных достигла 280 Гбит/с

В Китае успешно прошли испытания сети шестого поколения (6G) с максимальной скоростью передачи данных 280 Гбит/с, что в 14 раз превышает теоретический максимум 5G.

Тестирование проводилось на десяти реальных объектах, а развёртывание сети осуществлял оператор China Mobile с инвестициями в размере 5,4 миллиарда долларов.

В настоящее время у компании имеется 2,4 миллиона 5G-станций, обеспечивающих покрытие 93% районов страны. Такие скорости позволяют, к примеру, загрузить весь каталог Steam всего за доли секунды.

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