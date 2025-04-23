Китай представил первую в мире широкополосную сеть 10G в Сюнъане

Китай стал первой страной, которая запустила широкополосную сеть 10G, установив новый стандарт скорости интернета. Технология 50G-PON, разработанная при поддержке Huawei и China Unicom, была внедрена в высокотехнологичном городе Сюнъань, который стал испытательным полигоном для передовых технологий. Сеть 10G обещает невероятные скорости загрузки до 10 гигабайт в секунду, что позволяет мгновенно скачивать фильмы и транслировать 8K-видео без задержек.

Сюнъань, расположенный всего в 70 милях от Пекина, был задуман как город будущего и с момента своего основания в 2017 году стал примером для реализации инновационных идей. С запуском сети 10G, город становится платформой для таких технологий, как беспилотные автомобили, виртуальная и дополненная реальность, а также для развития умных городов и искусственного интеллекта.

Однако, несмотря на амбиции, Сюнъань пока не привлек множество инвестиций, и некоторые критики называют его «городом-призраком». Стоимость строительства города составила 100 миллиардов долларов, и его будущее зависит от того, сможет ли он оправдать ожидания. Тем не менее, запуск сети 10G является важным шагом в технологической гонке, и Китай явно не тратит время попусту, оставляя конкурентов позади, когда мир еще лишь начинает внедрять 5G.