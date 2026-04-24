Китай представил DeepSeek-V4 после анонса GPT-5.5

Китайские разработчики представили новую модель искусственного интеллекта DeepSeek-V4 после сообщений о выпуске GPT-5.5 компанией OpenAI. Об этом сообщают источники в профильных медиа.

Согласно опубликованной информации, флагманская версия V4-Pro ориентирована на работу с программным кодом, решение математических задач и выполнение сложных логических операций. Разработчики заявляют о конкурентоспособности модели по отношению к зарубежным решениям.

Одной из ключевых особенностей DeepSeek-V4 называется бесплатный формат использования без заявленных ограничений. Это расширяет возможности интеграции модели в различные рабочие процессы.

Также представлена облегчённая версия V4-Flash. Она отличается более высокой скоростью работы и меньшими требованиями к вычислительным ресурсам. При этом, как утверждается, снижение качества результатов остаётся минимальным.

Сообщается, что обе версии способны обрабатывать большие объёмы текста и программного кода. Эксперты рассматривают выпуск новой модели как заметное событие на рынке технологий искусственного интеллекта.

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

