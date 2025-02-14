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Киберпреступники всё больше используют зараженные виртуальные серверы

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По итогам 2024 года доля нецелевого трафика, поступающего от веб-серверов, достигла 12% от всех запросов. Более половины этого трафика связано с активностью вредоносных ботнетов, которые используются для мощных кибератак.

Операторы ботнетов всё чаще прибегают к использованию заражённых компьютеров и серверов, включая IoT-устройства и умные гаджеты, для проведения DDoS-атак.

Эти атаки направлены на сетевые и транспортные уровни, а для атак на уровень веб-приложений и серверов задействуются виртуальные машины.

Эксперты отмечают, что злоумышленники арендуют мощности хостинг-провайдеров и даже используют промоакции для проведения атак.

При этом они могут эксплуатировать уязвимости оборудования, что позволяет легитимным пользователям непреднамеренно генерировать вредоносный трафик.

Защита виртуальных серверов и машин становится сложной задачей для провайдеров, так как они не могут обновлять клиентское программное обеспечение.

Однако по резкому росту трафика и аномальной сетевой активности можно выявить устройства, участвующие в DDoS-атаках.

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