Киберэксперт Раевский объяснил, как защитить телефон от вируса Mamont

Если ваш был заражён троянским вирусом Mamont, сброс устройства до заводских настроек может помочь защитить данные от мошенников. Об этом сообщил Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion и эксперт в области кибербезопасности.

Он объяснил, что если вы случайно установили вредоносное приложение, сброс телефона к заводским настройкам удалит всю информацию и приложения, но при этом вы сохраните доступ к важным сервисам, таким как банковские приложения.

Однако это нужно сделать как можно быстрее, так как мошенники могут получить доступ к вашему телефону всего через несколько минут после установки вируса.

Раевский также посоветовал быть осторожнее с присылаемыми файлами и помнить, что видео не могут иметь формат .apk, который используется для установки приложений.