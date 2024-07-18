Киберэксперт Никуличев назвал сервисы, которые позволяют узнать об утечке пароля

Недавно компания R-Vision представила новые способы для россиян, чтобы узнать, был ли их пароль скомпрометирован.

Продакт-менеджер компании, Виктор Никуличев, рассказал «Ленте.ру», что существуют специальные сервисы, которые помогут определить, были ли личные данные взломаны и доступны в открытом доступе.

Один из таких сервисов — Have I been pwned. Он позволяет проверить, была ли ваша электронная почта скомпрометирована, и указывает, нужно ли вам изменить пароль.

Кроме того, Никуличев упомянул о сайте monitor.mozilla, где вы можете зарегистрироваться и получать уведомления в случае утечки данных из ваших онлайн-аккаунтов.

Если обнаружится, что ваша личная информация была скомпрометирована, эксперт рекомендует немедленно изменить пароль. Он также советует использовать сложные пароли и регулярно их менять, а также включать двухфакторную аутентификацию для большей безопасности.

Никуличев также предупреждает о рисках использования общественных Wi-Fi сетей и рекомендует следить за новостями о возможных утечках данных, чтобы своевременно обновлять пароли, если есть подозрения в их компрометации.

Источник: Лента.ру.