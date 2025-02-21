Киберэксперт Ермаков предупредил россиян о фейковых банковских приложениях

В России стало больше кибератак с помощью приложений для смартфонов, которые притворяются банковскими и государственными. Эти приложения крадут данные карт и деньги у пользователей.

Под угрозой находятся владельцы 114 тысяч Android-смартфонов, по данным Дмитрия Ермакова из компании F6, на которого ссылается Газета.ру. . Он отметил, что новый вирус опаснее предыдущих.

Первая атака с использованием вируса на основе легального приложения NFCGate произошла в августе 2024 года. За месяц количество атак увеличилось на 80%, а средний ущерб удвоился до 200 тысяч рублей. Вредоносные приложения маскируются под банковские, государственные и даже антивирусные программы.

Эти приложения требуют необычных разрешений, например, на управление NFC и чтение SMS. Проверить устройство можно с помощью антивируса или посмотреть, какие приложения имеют такие разрешения. Если вы нашли подозрительное приложение, лучше его удалить.

Ермаков советует не общаться с незнакомыми людьми в мессенджерах и не переходить по ссылкам из сообщений. Приложения стоит устанавливать только из официальных магазинов, таких как RuStore и GooglePlay. Если вам пришла ссылка на установку приложения банка, лучше позвонить на горячую линию банка для проверки.

Он также предостерегает не сообщать никому данные карт и пароли. Если ваша карта скомпрометирована, немедленно заблокируйте её, позвонив в банк.