Киану Ривз играет главную роль в новой видеоигре Cyberpunk 2077

Киану Ривз штурмом захватывает мир видеоигр. После долгой карьеры в боевиках и даже нескольких появлений на телевидении звезда появилась в видеоигре «Киберпанк 2077», вышедшей в четверг. Для игры 56-летний актер изображает голосом и подобием персонажа по имени Джонни Сильверхэнд.

История рассказывает о наемнике в антиутопическом обществе. Киану Ривз получает новую стрижку во время съемок фильма «Матрица 4». Поклонники были взволнованы, увидев в игре любимого фанатами актера. «Увидев Киану Ривза в« Киберпанке », я только что захотел снова посмотреть фильмы Джона Уика, лол», — написал в Твиттере один фанат.

«Если бы Киану Ривза не было в Cyberpunk 2077, разве кого-нибудь волновала бы игра?» спросил третий .

Еще один добавил : «Наконец-то !!! Играем в Cyberpunk !! # Cyberpunk2077 #KeanuReeves».

Ривз наиболее известен благодаря съемкам в таких фильмах, как « Матрица » и « Джон Уик », а также комедиями « Билл и Тед » на музыкальную тему.