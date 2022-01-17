КХЛ заработает почти 400 миллионов рублей от спонсоров за три года

Соглашения о сотрудничестве подписаны с компаниями «Ростелеком» и «Почта России»

Континентальная Хоккейная Лига по праву считается сильнейшим чемпионатом на карте Европы и Азии. Большинство хоккеистов, которые переросли уровень местного первенства, направляются прямиком в НХЛ. Причем эти игроки зачастую становятся там лидерами, Кирилл Капризов яркий тому пример. Высокая котировка российского первенства по хоккею позволяет руководству лиги заключать выгодные спонсорские контракты.

На данный момент регулярный розыгрыш Континентальной Хоккейной Лиги приостановлен из-за нестабильной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. Однако возобновление чемпионата должно произойти совсем скоро, а сделать свои прогнозы на будущие матчи можно в букмекерской компании Pin Up. Ознакомиться с бонусной политикой букмекера можно тут.

Так, новым главным партнером КХЛ становится компания «Ростелеком». Соглашение рассчитано на 3 года, а его стоимость составит почти 350 миллионов рублей. Компания параллельно с этим стала официальным спонсором Федерации фигурного катания России. В прошлом году ассоциация получила от компании 150 миллионов рублей.

Дополнительное соглашение КХЛ подписал с «Почтой России». Компания выделит на поддержку лиги 29,5 миллионов рублей, точные сроки контракта не разглашаются. «Почта России» совсем недавно стала спонсоров футбольного клуба «ЦСКА».