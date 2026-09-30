Keychron выпустила деревянную клавиатуру K8 HE за $199,99

Keychron представила специальную версию механической клавиатуры K8 HE All-Wood Special Edition. Корпус модели выполнен преимущественно из орехового дерева, а боковые элементы изготовлены из обработанного на ЧПУ алюминия. Стоимость новинки составляет $199,99.

Клавиатура получила формат TKL без цифрового блока и весит 1009 граммов. Из-за использования натурального дерева рисунок текстуры корпуса может отличаться у разных экземпляров.

В модели установлены предварительно смазанные магнитные переключатели Gateron Nebula с двойной направляющей. Точку срабатывания каждой клавиши можно настраивать в диапазоне от 0,2 до 3,8 мм с шагом 0,1 мм. Поддерживается горячая замена переключателей, однако совместимость ограничена фирменными магнитными моделями Keychron.

K8 HE может подключаться по Bluetooth 5.2, радиоканалу 2,4 ГГц или через USB-C. Для настройки используется веб-приложение Keychron Launcher, поддерживающее прошивку QMK и ИИ-помощника для изменения параметров клавиатуры с помощью текстовых команд.

Внутри корпуса размещены слои EVA- и EPDM-пены, а также PET-плёнка для снижения шума при печати. Размеры клавиатуры составляют 365,94 × 133,13 мм, угол наклона — 4 градуса.