Керамический корпус может вернуться в новых Apple Watch Series 12

Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, компания Apple планирует вернуть в производство свой примечательный керамический корпус для Apple Watch уже в этом году. В своей рассылке «Power On» Гурман уточнил, что керамический вариант корпуса может появиться либо в этом, либо в 2027 году. Впервые керамическая версия Apple Watch Edition была представлена вместе с моделью Series 2 в сентябре 2016 года — она заменила первоначальную золотую версию Edition и позволила снизить цену линейки с нескольких тысяч долларов до сравнительно скромных 105,5 тыс. рублей ($1249 по текущему курсу ЦБ РФ).

Белое керамическое покрытие, изготовленное из спрессованного порошка циркония и алюминия и отполированное алмазной суспензией, позиционировалось как материал, в четыре раза более твёрдый, чем нержавеющая сталь. Годом позже, вместе с моделью Series 3, Apple расширила линейку, добавив серый керамический вариант, однако линейка Edition полностью исчезла с выходом Series 4 в 2018 году — в тот год компания отказалась от керамики и вовсе не предложила премиального варианта корпуса.

Белая керамика вернулась в 2019 году вместе с моделью Series 5 наряду с новым титановым вариантом корпуса, но была окончательно снята с производства с выходом Series 6 в 2020 году. С тех пор материал отсутствовал в линейке Apple Watch на протяжении шести лет и за это время стал одним из наиболее востребованных вариантов отделки среди коллекционеров на вторичном рынке.

Помимо возвращения керамического корпуса, предстоящие модели Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, по данным источника, продолжат тенденцию умеренных обновлений, включая внутренние улучшения с заметным приростом производительности — вероятно, речь идёт о новом чипе. В двух предыдущих поколениях Apple Watch использовался один и тот же чип S10, который фактически не отличался от чипа S9, представленного в 2023 году.

Гурман добавил, что новые модели Apple Watch этого года также получат новые цветовые варианты и ремешки, а также ряд обновлений, связанных со здоровьем и фитнесом. Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, как ожидается, будут представлены в следующем месяце одновременно с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первым складным iPhone.