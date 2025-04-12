Kenko Tokina сделала кассетный магнитофон с возможностью конвертации в MP3

Компания Kenko Tokina представила новый портативный кассетный магнитофон KR-019CR, который сочетает классический дизайн с современными функциями.

Устройство может воспроизводить и записывать кассеты, а также конвертировать записи в MP3-файлы.

KR-019CR оснащён встроенной ручкой и динамиком мощностью 3 ватта. Пользователи могут слушать кассеты через наушники с 3,5-мм разъёмом и делать записи с помощью встроенного микрофона. Кассеты можно преобразовывать в MP3 и сохранять на флэш-памяти.

Магнитофон поддерживает карты памяти microSDHC и microSDXC объёмом от 4 до 128 ГБ, а также флэш-накопители USB до 128 ГБ, отформатированные в FAT32. Устройство может работать до 27 часов на батарейках AA или непрерывно от USB-C.

KR-019CR будет доступен в Японии с 18 апреля, но цена пока не объявлена.