Главная » Новости

Kenko Tokina сделала кассетный магнитофон с возможностью конвертации в MP3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Компания Kenko Tokina представила новый портативный кассетный магнитофон KR-019CR, который сочетает классический дизайн с современными функциями.

Kenko Tokina сделала кассетный магнитофон с возможностью конвертации в MP3

Устройство может воспроизводить и записывать кассеты, а также конвертировать записи в MP3-файлы.

KR-019CR оснащён встроенной ручкой и динамиком мощностью 3 ватта. Пользователи могут слушать кассеты через наушники с 3,5-мм разъёмом и делать записи с помощью встроенного микрофона. Кассеты можно преобразовывать в MP3 и сохранять на флэш-памяти.

Kenko Tokina сделала кассетный магнитофон с возможностью конвертации в MP3

Магнитофон поддерживает карты памяти microSDHC и microSDXC объёмом от 4 до 128 ГБ, а также флэш-накопители USB до 128 ГБ, отформатированные в FAT32. Устройство может работать до 27 часов на батарейках AA или непрерывно от USB-C.

KR-019CR будет доступен в Японии с 18 апреля, но цена пока не объявлена.

Kenko Tokina сделала кассетный магнитофон с возможностью конвертации в MP3

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.