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Kaspersky предупредил о схемах обмана российских детей-геймеров в интернете

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Злоумышленники используют фишинговую схему, чтобы выманивать логины и пароли у русскоязычных игроков, предлагая бесплатные игровые донаты.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сайт, где обещают игровую валюту для популярных игр, таких как Roblox и Brawl Stars.

Посетителям предлагают выбрать игру и количество бонусов, а затем авторизоваться через Telegram. Если они вводят свои данные, они попадают к мошенникам.

За 2024 год в России было зарегистрировано более 1,7 миллиона попыток перехода на фишинговые страницы в сфере онлайн-игр.

Дети особенно уязвимы к таким угрозам из-за низкого уровня цифровой грамотности. Мошенники нацеливаются на них, чтобы получить доступ к аккаунтам и данным их родителей.

Эксперты рекомендуют быть осторожными с щедрыми предложениями, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Источник: kaspersky.ru.

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