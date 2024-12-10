Kaspersky предупредил о схемах обмана российских детей-геймеров в интернете

Злоумышленники используют фишинговую схему, чтобы выманивать логины и пароли у русскоязычных игроков, предлагая бесплатные игровые донаты.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сайт, где обещают игровую валюту для популярных игр, таких как Roblox и Brawl Stars.

Посетителям предлагают выбрать игру и количество бонусов, а затем авторизоваться через Telegram. Если они вводят свои данные, они попадают к мошенникам.

За 2024 год в России было зарегистрировано более 1,7 миллиона попыток перехода на фишинговые страницы в сфере онлайн-игр.

Дети особенно уязвимы к таким угрозам из-за низкого уровня цифровой грамотности. Мошенники нацеливаются на них, чтобы получить доступ к аккаунтам и данным их родителей.

Эксперты рекомендуют быть осторожными с щедрыми предложениями, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Источник: kaspersky.ru.