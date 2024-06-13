Пользователям на Android позволили узнавать о слежке по Bluetooth — Kaspersky

Компания «Лаборатория Касперского» выпустила обновления для своих приложений, предназначенных для защиты мобильных устройств. Пользователи Android получили новую возможность отслеживать потенциальное слежение через Bluetooth-устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Приложение «Kaspersky для Android» теперь предупреждает пользователей о наличии подозрительных Bluetooth-устройств, включая беспроводные метки.

Такие устройства могут использоваться злоумышленниками для отслеживания перемещений человека. Пользователь сможет видеть список подозрительных устройств на экране приложения, которые находятся рядом и сопровождают его на протяжении длительного времени.

При необходимости пользователь может создавать список доверенных устройств. Эта функция доступна в бесплатной версии приложения.

Компания также выпустила обновления для устройств на операционной системе iOS. Теперь в Safari появилась функция защиты от сбора данных о пользователях, включая информацию об их активности, которую могут собирать трекеры в браузере. Эта функция представлена в виде расширения.

Владельцы iOS-смартфонов также получили возможность блокировать рекламные баннеры в Safari, в том числе потенциально вредоносные.

Одна из обновленных функций, доступных как на iOS, так и на Android, — это оповещение о возможной утечке личных данных пользователя, таких как адрес электронной почты или пароли от аккаунтов, из сторонних сервисов, связанных с его номером телефона. Ранее эта функция была доступна только для адреса электронной почты.

Обновленные версии приложений можно найти в магазинах RuStore, Google Play и App Store. Актуальные функции доступны в версиях 11.113 для Android и 2.82 для iOS. Набор опций, предоставляемых пользователям, может отличаться в зависимости от операционной системы.

Источник: РИА Новости.