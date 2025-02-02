Kaspersky: Мошенники стали приглашать Android-пользователей на свадьбу

Команда Kaspersky GReAT обнаружила вредоносную кампанию, нацеленную на пользователей Android. Злоумышленники рассылают приглашения на свадьбу через мессенджеры, в которых скрывается троянец Tria — новая программа-стилер, крадущая данные с СМС, мессенджеров и электронной почты.

Атаки уже зафиксированы в азиатских странах, но эксперты предупреждают, что такая угроза может распространиться и в других регионах, включая Россию. Злоумышленники отправляют приглашения и предлагают установить APK-файл для просмотра, что на самом деле приводит к загрузке вредоносной программы.

После установки Tria запрашивает номер телефона и разрешения для доступа к конфиденциальным данным устройства. Это позволяет перехватывать пароли и коды безопасности, а также читать личные сообщения в мессенджерах и электронной почте.

Злоумышленники могут использовать украденные аккаунты для рассылки сообщений с просьбой перевести деньги.

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