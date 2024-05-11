Карманная консоль Asus ROG Ally получила обновление и новый цвет

Компания Asus объявила о выпуске улучшенной версии своей популярной портативной игровой консоли ROG Ally X. ROG Ally X представляет собой улучшенное поколение предыдущей модели, обладающее захватывающими нововведениями.

Новая консоль ROG Ally X оснащена мощным восьмиядерным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, сохраняя ту же вычислительную мощность, что и ее предшественник. Однако одним из заметных улучшений является увеличение емкости аккумулятора, что значительно улучшает общую продолжительность работы консоли и позволяет проводить продолжительные игровые сессии.

Помимо улучшенного процессора, ROG Ally X предлагает расширенную емкость оперативной памяти, хотя точные характеристики пока не разглашаются.

Предыдущая модель имела 16 ГБ оперативной памяти, обеспечивая плавную многозадачность. Кроме того, консоль поддерживает установку накопителей SSD, что обеспечивает более быстрые времена загрузки и достаточное хранилище для игровых библиотек.

Уделяя внимание одной из самых критикуемых проблем предыдущей модели, разработчики Asus обещают устранить проблемы, связанные со слотом для SD-карт. Переработанный дизайн слота направлен на решение проблем, связанных с неисправностями и отказами карт памяти, обеспечивая более надежный и удобный пользовательский опыт.

ROG Ally X сохраняет размер экрана 7 дюймов, обеспечивая захватывающую визуализацию с частотой обновления от 48 до 120 Гц. Консоль будет доступна в элегантном черном цвете, с улучшенными элементами управления для повышения эргономики и комфорта пользователя. Кроме того, обновленное фирменное программное обеспечение также будет доступно владельцам модели ROG Ally 2023 года.

Дебют обновленной версии состоится 2 июня.