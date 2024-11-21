Kantar представила список самых популярных смартфонов в разных странах

Аналитическая компания Kantar опубликовала данные о популярности смартфонов на региональных рынках за третий квартал 2024 года. Выяснилось, что предпочтения пользователей в США и Китае различаются, но один гаджет стал общим фаворитом.

В исследование вошли данные из США, Австралии, материкового Китая, Японии и Европы, включая Италию, Великобританию, Испанию, Францию и Германию. В четырех из пяти регионов лидером продаж стал iPhone 15, а в Китае — iPhone 15 Pro Max.

Смартфоны Apple заняли второе место в большинстве регионов, за исключением Европы, где на втором месте оказался Samsung Galaxy A55, и Японии, где популярностью пользовался Google Pixel 8a. В США iPhone занял все пять позиций в топе, а в Австралии последнее место в списке занял Samsung Galaxy A55.

Наибольшее разнообразие брендов наблюдается в Японии и Китае, где в список бестселлеров вошёл Sharp Aquos Wish3 и HUAWEI Pura 70 вместе с Xiaomi 14 соответственно.