Камеры и виброотклик ухудшатся в новом OnePlus 15?

Появились свежие утечки, раскрывающие тревожащие подробности о готовящемся смартфоне OnePlus 15. Несмотря на статус флагмана, устройство рискует разочаровать поклонников бренда снижением качества камер и ухудшением тактильной отдачи.

Камеры теряют преимущества предшественника

По последним сведениям из Twitter-аккаунта OnePlus Club, фотоспособности новенького OnePlus 15 станут слабее, чем у предыдущей модели. Основное отличие касается основной и телескопической камер: ожидается замена сенсоров на меньшие и менее производительные. Основная камера получит модуль на 50 МП с датчиком размера 1/1.56 дюйма и апертурой f/1.8, тогда как в OnePlus 13 стоял датчик большего размера 1/1.43 дюйма с апертурой f/1.6. Телефото-камера сохранит оптический зум x3, но перейдет на меньший сенсор Samsung JN5 размером 1/2.75 дюйма.

Еще одним изменением станет переход от сотрудничества с брендом Hasselblad к собственному решению DetailMax, которое должно заменить прошлые технологии оптимизации снимков.

Вибрация лишилась мощности

Источники сообщают, что смартфон OnePlus 15 оснастят новым вибродвигателем AAC ESA1016 с площадью мембраны 560 мм² взамен применяемого ранее мощного AAC CSA+0916Turbo (602 мм²). Это означает снижение интенсивности и четкости вибрации, которая была одной из сильных сторон прошлого поколения.

Подобные шаги объясняются стремлением компании позиционировать OnePlus 15 как игровой аппарат наподобие успешного китайского конкурента iQOO 13.