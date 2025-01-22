КАМАЗы стали ехать по навигатору 2ГИС

Приложение 2ГИС стало доступно на мультимедиа-экранах в грузовых автомобилях и спецтехнике марки КАМАЗ благодаря новому сотрудничеству компаний в области автонавигации.

Водители уже начали использовать сервис в бортовых информационных системах, установленных в около 15 тысяч машин нового поколения.

Теперь 2ГИС можно установить из фирменного магазина приложений, и оно адаптировано под разные размеры экранов в автомобилях КАМАЗ. В компании планируют увеличить выпуск техники с этим приложением до десятков тысяч единиц в год.

С 2020 года 2ГИС развивает навигатор для грузовых автомобилей, позволяя водителям прокладывать оптимальные маршруты с учетом особенностей и ограничений для грузовиков. Пользователи могут задать параметры своего транспортного средства, а приложение предупреждает о запретных участках. Также в 2ГИС можно найти сервисы технического обслуживания и автозаправки.

В приложении доступна функция «Друзья на карте», позволяющая отслеживать местоположение автомобилей в реальном времени, что полезно как для водителей, так и для диспетчеров. Водители могут делиться своими маршрутами с коллегами, даже если у них нет 2ГИС.

Кроме того, в навигаторе можно выбрать уникальный курсор для отображения автомобиля на карте, предлагая пользователям 20 оригинальных вариантов или возможность загрузить собственный аватар.

Источник: КАМАЗ.