«КамАЗы» начнут оснащать электронными блоками от «Итэлмы»

Камаз оснащает свои автомобили семейств К3 и К5 санкционно-устойчивыми электронными блоками от компании «Итэлма», передает «ТАСС».

Компания «Итэлма», ведущий разработчик и поставщик электронных решений для автопрома России, объявила о сотрудничестве с Камазом в области электроники.

Согласно сообщению от «Итэлмы», они активно работали над поиском альтернативных решений для полупроводниковых компонентов, которые пропали с российского рынка из-за санкций.

Они заключили договоренность с Камазом о применении своих новых электронных блоков, которые полностью соответствуют требованиям Камаза и конкурируют с лучшими иностранными аналогами. Эти блоки будут установлены на автомобили семейств К3 и К5.

В рамках локализации производства, в конструкции блоков управления планируется использовать российские печатные платы, пассивные электронные компоненты и разъемы, а в будущем также микросхемы и микроконтроллеры.

Генеральный директор «Итэлмы», Алексей Воробьев, отметил, что компания занималась заменой полупроводниковых компонентов в течение двух лет, поскольку они оказывают значительное влияние на стоимость электроники. Сейчас электроника составляет около 2% стоимости автомобиля Камаз, но с ростом цифровизации и внедрением автономного движения, доля электроники значительно возрастет.

Генеральный директор Камаза, Сергей Когогин, выразил удовлетворение от сотрудничества с «Итэлмой» и отметил, что массовое внедрение санкционно-устойчивых электронных блоков начнется в ближайшее время. Также обсуждается возможность применения этих блоков в автомобилях «Москвич». Это сотрудничество становится важным шагом к достижению технологической независимости для российского автопрома.