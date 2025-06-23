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Как вернуть Launchpad в macOS 26 Tahoe после его исчезновения

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Как вернуть Launchpad в macOS 26 Tahoe после его исчезновения

В обновлении macOS 26 Tahoe, представленном на WWDC 2025, Apple убрала Launchpad: теперь при сведении пяти пальцев открывается Spotlight, а иконка Launchpad исчезла из Dock.

Тем не менее, вернуть Launchpad можно через терминал. Для этого выполните следующие шаги:

  1. Откройте приложение «Терминал».
  2. Введите команду и нажмите Enter: 
    sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain
  3. Подтвердите действие, введя пароль администратора.
  4. Введите следующую команду: 
    sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/SpotlightUI.plist SpotlightPlus -dict Enabled -bool false
  5. Перезагрузите Mac.

После перезагрузки Launchpad должен снова появиться и работать, как прежде.

На данный момент macOS 26 Tahoe доступна только в бета-версии для разработчиков, релиз ожидается осенью вместе с iOS/iPadOS 26.

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