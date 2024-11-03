Как у Apple: Samsung добавляет функцию ИИ-уведомлений в One UI 7

Samsung анонсировала новую функцию ИИ-уведомлений в бета-версии своего интерфейса One UI 7, которая во многом копирует систему умных уведомлений от Apple.

Новая функция автоматически группирует и суммирует уведомления от одного приложения, если их больше двух. Это упрощает управление множеством уведомлений и делает интерфейс более организованным.

В настоящий момент функция поддерживает только корейский язык, но к стабильному релизу планируется добавление английского и других языков, передает зарубежный инсайдер.

Похожая функция уже используется в экосистеме Apple через сервис Apple Intelligence, где краткие обзоры уведомлений и информации считаются успешным элементом искусственного интеллекта.

Samsung намерена сделать ИИ-уведомления эксклюзивными для флагманских устройств. Бета-версия будет доступна для владельцев Galaxy S24 и новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Пока неясно, появится ли эта функция на устройствах среднего ценового сегмента.

Кроме ИИ-уведомлений, обновление One UI 7 принесет переработанное меню быстрых настроек, новый дизайн иконок и обновленный интерфейс камеры. Также будет реализован аналог функции Dynamic Island от Apple.

Однако стабильная версия One UI 7 выйдет позже, чем ожидалось, — только в следующем году вместе с запуском серии Galaxy S25.