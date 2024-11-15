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Как алкоголь влияет на старение мозга: результаты исследования

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Согласно исследованию, опубликованному в 2024 году, чрезмерное употребление алкоголя связано с ускоренным старением мозга и развитием когнитивных нарушений. Дементия, которая затрагивает каждого десятого человека старше 65 лет, стала важной темой для изучения, и ученые установили, что алкоголь играет ключевую роль в этом процессе.

Алкоголь не только вызывает когнитивные нарушения, но и способствует окислительному стрессу в организме, что ведет к повреждению нейронов и снижению умственных способностей. Это воздействие происходит независимо от возраста, подчеркивает сертифицированный диетолог и магистр наук Мэгги Мун.

Длительное потребление алкоголя вызывает необратимые изменения в химических процессах мозга, нарушая его нормальную работу. Кроме того, алкоголь оказывает комплексное негативное влияние на организм, повреждая микробиом кишечника и усиливая воспалительные процессы.

Для профилактики деменции специалисты рекомендуют существенно ограничить потребление алкоголя или полностью отказаться от него, чтобы замедлить процессы старения мозга.

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