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Кабмин уточнил порядок поддержки продавцов Ozon и Wildberries

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Правительство уточнило порядок поддержки продавцов Ozon и Wildberries, которые понесли убытки из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов. Как сообщил Минфин, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Интерфакс» опубликовал подробности 12 ноября.

Для компаний и предпринимателей, работающих на обеих площадках, при решении вопроса о поддержке будут учитывать совокупный ущерб. Правительство также изменило срок, в который маркетплейсы должны передавать списки пострадавших продавцов в налоговую службу и территориальные органы страховщика. Теперь списки нужно направлять до пятого числа каждого месяца. Ранее срок истекал десятого числа.

Прежний порядок предусматривал продление сроков уплаты ряда налогов и страховых взносов на 12 месяцев для продавцов, подпадающих под условия программы. Изменения также расширяют перечень обстоятельств, при которых продавца могут включить в программу. Для получения поддержки требуется действующий договор с оператором одной из площадок. Для бизнеса, работающего сразу с двумя маркетплейсами, при оценке ущерба теперь учитываются потери на обеих площадках.

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