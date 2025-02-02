JerryRigEverything: Кольца вокруг камеры Samsung Galaxy S25 легко отклеиваются

Samsung анонсировала новые модели Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, которые не сильно отличаются от предыдущих версий по дизайну. У телефонов закруглённые края и характерные металлические кольца на задних камерах.

Недавно ютубер JerryRigEverything провел тест на прочность S25 Ultra и сделал несколько интересных наблюдений. Он выяснил, что кольца камеры можно легко снять с помощью бритвенного лезвия, так как они прикреплены, скорее всего, на клей.

Хотя при обычном использовании кольца не должны отрываться, такой подход к креплению вызвал удивление. Также во время теста было замечено, что логотип Samsung на задней панели сместился, что может указывать на производственный дефект.

Тест на устойчивость экрана к царапинам показал, что на S25 Ultra с защитой Gorilla Glass Armor 2 повреждения начали проявляться на 6-м уровне по шкале твёрдости Мооса, в отличие от S24 Ultra, где повреждения были на 7-м уровне.

Кроме того, в S Pen от S25 Ultra отсутствует функция Bluetooth, несмотря на наличие пустого отсека для батареи. Титановая конструкция ограничивается рамкой, а боковые кнопки не из титана. Однако S25 Ultra успешно прошёл тест на изгиб.