«Известия»: в даркнете замечен рост цен на биометрические данные до 10 тыс. рублей

В даркнете выросли цены на биометрические данные и услуги восстановления SIM-карт, согласно данным компании Angara Security.

Стоимость биометрии увеличилась с 6 до 10 тысяч рублей, а восстановление SIM-карт подорожало на 25%, до 25 тысяч рублей.

Также в два раза возросла цена на расшифровку звонков с полной информацией о вызовах.

Ранее сообщалось, что Россия лидирует по количеству предложений о продаже баз данных на теневых форумах, занимая около 10% от общего числа.

В тройке лидеров также находятся США, Индия, Китай и Индонезия. Эти базы содержат личные данные и коммерческую тайну.

Источник: Известия.