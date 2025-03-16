«Известия»: средняя цена ноутбука в РФ снизилась до 44 тыс. рублей

Средняя стоимость ноутбука в России упала до 44 тысяч рублей, а MacBook от Apple подешевели на 6% по сравнению с прошлым годом.

С конца 2024 года спрос на ноутбуки в стране снижается, и компаниям приходится снижать цены на товары, которые долго не продаются, передают Известия.

В первые месяцы 2025 года цены на устройства упали на 10-20%, особенно это касается дорогих моделей.

Эксперты связывают эту ситуацию с высокой ключевой ставкой Центрального банка и экономической нестабильностью, из-за чего покупатели откладывают покупки.

Пресс-служба «М. Видео-Эльдорадо» отметила, что низкая доступность кредитов влияет на продажи: покупатели либо ждут, чтобы накопить деньги, либо выбирают более бюджетные модели.

Несмотря на снижение цен, спрос на ноутбуки растет, но в основном в низком ценовом сегменте. В 2024 году рынок ноутбуков увеличился на 8% в количественном выражении и на 31% в денежном.

Аналитики Wildberries также подтвердили рост оборота ноутбуков на их платформе на 124% за январь-февраль 2025 года, хотя средний чек на ноутбуки снизился на 17%.

Основная причина снижения цен — низкий спрос на электронику из-за дорогих кредитов. Продавцы вынуждены давать скидки, чтобы очистить склады и компенсировать затраты на аренду.

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