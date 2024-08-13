«Известия»: мошенники создали новую схему краж через «Госключ» и «Госуслуги»

Мошенники начали использовать новую сложную схему, чтобы обманывать граждан и похищать деньги с их счетов. Эксперты платформы «Мошеловка» сообщили, что злоумышленники используют портал «Госуслуги» и приложение «Госключ».

По словам координатора платформы Евгении Лазаревой, которые цитируют «Известия», жертвами становятся преимущественно пенсионеры и люди среднего возраста. Схема включает несколько этапов.

Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах» и загружают поддельную нотариальную доверенность. Затем жертва получает уведомление о необходимости подписать документ.

Далее жертве звонит человек, который представляется сотрудником органов и убеждает, что счета скомпрометированы. Под давлением жертва подписывает доверенность, что открывает злоумышленникам доступ к ее счетам.

После этого «настоящий» сотрудник сообщает, что жертва стала жертвой мошенников и ей нужно срочно перевести деньги на безопасный счет. Лазарева предупредила, что такая манипуляция выглядит очень убедительно из-за использования официальных электронных инструментов.

Пока несколько людей смогли избежать обмана, но эксперты отмечают, что мошенники активно тестируют эту схему и могут добиваться успеха.

Справочно: Портал «Госуслуги» имеет высокий уровень безопасности. Злоумышленники могут получить доступ к аккаунту только если пользователь сам поделится своими данными. Никогда не сообщайте свой логин, пароль или информацию о двухфакторной защите. Важно также помнить, что сотрудники портала никогда не звонят пользователям.

Приложение «Госключ» также надежно защищает документы, и только владелец подписи может использовать его для подписания важных бумаг.

Попытки мошенников воспользоваться «Госключом» исключены, так как приложением может пользоваться только владелец электронной подписи на одном устройстве, а для создания подписи требуется вход через Госуслуги, смс-подтверждение и проверка личности по заграничному паспорту или биометрии.

Кроме этого, каждый вход в приложение требует восьмизначного пароля, известного только владельцу сертификата.