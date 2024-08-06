Израильский стартап Bzigo выпустил гаджет для любителей ночной охоты на комаров

Израильский стартап Bzigo выпустил устройство Iris, которое помогает находить комаров в помещении. Оно стало доступно для покупки после нескольких лет разработки и покоряет социальные сети, где активно публикуют видео с работой гаджета.

Iris устанавливается в таком месте, откуда видно большую часть комнаты. Устройство использует широкоугольную камеру и технологии компьютерного зрения для постоянного сканирования пространства в поисках летающих насекомых, даже в темноте благодаря инфракрасным светодиодам.

Когда комар обнаруживается, Iris отслеживает его местоположение и отмечает его безопасным красным лазерным указателем. Пользователь получает уведомление на смартфон через приложение для iOS или Android. Если в комнате несколько комаров, указатель будет перемещаться между их местоположениями.

Также можно установить несколько устройств Iris в разных комнатах и подключить их к одному телефону. В комплекте идет электрическая мухобойка с телескопической ручкой для уничтожения насекомых.

Устройство можно заказать на сайте компании за 339 долларов.