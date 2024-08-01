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Из-за риска санкций TCL перенесет производство своих телевизоров из РФ в Казахстан

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Китайский бренд TCL принял решение перенести сборку своих телевизоров из России в Казахстан из-за рисков санкций.

Из-за риска санкций TCL перенесет производство своих телевизоров из РФ в Казахстан

Ранее телевизоры собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, но теперь производство будет организовано в Казахстане, где также планируется сборка телевизоров Xiaomi, пишет «Ъ».

По данным источников, телевизоры Xiaomi занимают 10% российского рынка, а TCL — 6%. Кирилл Скворцов, директор по стратегическому развитию STI Group, отметил, что производители стремятся к странам с более крупными рынками. Однако существует риск санкций и в Казахстане, что может увеличить стоимость продукции на 10–20% из-за удлинения логистических цепочек.

Ранее в марте STI Group решила прекратить сборку в Калининграде и перенести мощности в Подмосковье, запустив производство в Воскресенске. Инвестиции в развитие нового производства составили более 150 миллионов рублей.

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